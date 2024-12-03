В сокращенном порядке рассматривается дело по обвинению председателя Комитета госинспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Дархана Абдикаримова в получении взятки, и костанайского предпринимателя Сакена Оспанова в том, что он её дал.

Это означает, что на процессе были заслушены только показания подсудимых, полностью признавших вину.

«Из показаний Абдикаримова следует, что он предложил Оспанову заключить договор о закупке пестицидов, также показал, что решение по тендеру зависело от него, потребовал от директора ТОО «Агросектор» 5% от суммы государственных закупок, которая составляла 87 миллионов 500 тысяч тенге», — говорит государственный обвинитель Марьям Сулейменова.

В два приема, согласно их показаниям, Оспанов передал Абдикаримову 4 миллиона 400 тысяч тенге. Вторая передача состоялась в кафе, в одном из торгово-развлекательных центров Костаная, о чем ранее сообщал республиканский Антикор. Обстоятельства дела, как подчеркнул государственный обвинитель, дают достаточно оснований для назначения подсудимым наказания, связанного с их изоляцией от общества.

«Прошу признать Абдикаримова виновным и назначить ему наказание 3,5 года лишения свободы, без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Признать Оспанова виновным и назначить ему наказание 3 года лишения свободы, без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», — сказала государственный обвинитель.

Защита подсудимых сообщила суду о нескольких их серъезных заболеваниях, и о том, что они готовы к отвественности за совершенные поступки, и к погашению штрафов, в случае назначения именно такого наказания. У обоих имеются для этого средства. Об этом сказали и сами подсудимые.

«Совершил ошибку непростительную. В то же время хотелось бы приносить пользу своей родине, Республике Казахстан. Если буду на свободе, буду выплачивать штраф, то я смогу приносить пользу, как специалист в аграрной науке, и также в системе защиты растений», — сказал подсудимый Дархан Абдикаримов.

«Я не прошу суд освободить меня от наказания, но, учесть мой приклонный возраст и состояние здоровья, и назначить наказание в виде штрафа. На сегодняшний день я готов оплатать», — сказал подсудимый Сакен Оспанов.

Судебное решение по данному делу должно быть оглашено в ближайшие дни.

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