Спасибо! Как костанайцы в метель помогали друг другу — видео

Видео полицейского из Костаная облетело все социальные сети. Тысяч просмотров набрали кадры бегущего стража порядка, который указывал путь на заметенной дороге. Метель парализовала все трассы. В редакцию продолжают поступать звонки, в социальных сетях alau.kz оставляют восторженные и благодарные комментарии.

«Какой умничка! Глядя на него в голове возникает мысль, что не всё потеряно! Есть в мире, и в обществе у нас самоотверженные, добрые, отзывчивые люди! Не важно полиция или просто прохожий. У добра нет конкретной профессии! Крепкого здоровья парню, побольше таких в наших структурах, да и вообще везде! А то прям «засаживают», мол, они должны и обязаны, полиция же, вместо сказанного обычного «СПАСИБО». Такая ситуация показывает, что мир не без добрых людей!, — написала подписчица.

Еще одно видео прислал житель Костаная. Ему тоже помогли полицейские. В основном комментарии положительные. Но есть и те, кто отзывается о помощи нелестно.

«Мы тоже вчера соседа выталкивали. По колено в снегу. Что мы теперь герои?

Не нужно из них делать героев, помогли — молодцы. Здесь нет ничего такого — выдернуть машину, а то распиарили будто под танк с гранатой», — написал один из комментаторов.

Люди благодарят не только полицейских, но и простых людей, которые оказались рядом в нужном месте и в нужное время.

«Вчера оказалась в центре города с ребёнком. Такси не вызвать, автобуса не дождаться. Просто вышла на дорогу и остановился парень. Спасибо ему! Взял еще несколько людей, и не то, что по пути, а развез всех по домам и денег не взял! Большое спасибо», — пишет девушка.

Кроме того, спасательные операции шли на дорогах области. Людям помогали сотрудники ДЧС. Семь пассажиров с детьми эвакуировали вблизи Аркалыка. Между Арқалықом и селом Алуа сломался автомобиль марки УАЗ на 45 км автодороги районного значения «Арқалық-Қайынды». В салоне авто находилось семь человек, из них двое детей.

Силами сотрудников оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения ДЧС с тремя работниками и 1 единиц техники пассажиры были эвакуированы и доставлены в Арқалық. Жертв и пострадавших нет, эвакуированные в медицинской помощи не нуждались. Автомашина сломалась, по причине того, что генератор вышел из строя.

Если вы попали в чрезвычайное положение звоните в службу спасения на телефон «112» доступный во всех регионах страны.

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