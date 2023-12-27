Спасённая с заметенной трассы женщина родила мальчика в Костанайской области

26 декабря спасатели помогли роженице, которая оказалась в в затруднительной ситуации из-за сильного бурана возле села Костомар в Костанайском районе. Скорая, перевозившая беременную женщину, не могла продвинуться сквозь метель.

Отмечают и профессионализм бригады Скорой помощи, которая несмотря на непростую ситуацию, совместно со спасателями, предприняла все усилия, чтобы будущая мамочка была доставлена в больницу.

Несмотря на сложные погодные условия, команда спасателей из Департамента по ЧС оперативно приняла меры. Благодаря их профессионализму, роженица была эвакуирована и вовремя доставлена в родильное отделение, где ей оказали необходимую помощь.

Уже вечером стало известно, что женщина, спасенная бригадой 103 и бойцами департамента по ЧС родила здорового мальчика. 8Восемь баллов по шкале «Апгар». В семье это четвертый ребенок

По словам главного врача костанайской ЦРБ Алимжана Мирманова, мама и малыш чувствуют себя хорошо. Их жизням сейчас ничего не угрожает.

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