Специалисты сделали расчет темпов прироста заболеваемости коронавирусом в Костанайской области

Расчет темпов прироста заболеваемости COVID-19 в Костанайской области предоставила пресс-служба департамента контроля качества товаров и услуг по Костанайской области.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 24 мая зарегистрировано 122 случаев COVID-19

Удержание уровня заболеваемости (на базовое количество заболевших) в Костанайской области не выше 7 % в день возможно при регистрации не более 8 случаев в сутки (актуально на 25 мая).

«Расчет темпов прироста рассчитывается на область в целом, без разделения на внутренние административные территории. За неделю прирост наблюдался 18 и 19 мая 2020 г. в связи с активным выявлением среди сотрудников УК 161/3 и прибывших граждан из РФ. В остальные дни прирост невысок от 0,9% до 4,3%. Всего по Костанайской области с 3 апреля по 24 мая зарегистрировано 122 случаев COVID-19. Удержание уровня заболеваемости (на базовое количество заболевших) в Костанайской области не выше 7 % в день возможно при регистрации не более 8 случаев в сутки», — отметили в департаменте.

Расчет темпов прироста рассчитывается на область в целом, без разделения на внутренние административные территории.

За неделю прирост наблюдался 18 и 19 мая 2020 г. в связи с активным выявлением среди сотрудников УК 161/3 и прибывших граждан из РФ. В остальные дни прирост невысок от 0,9% до 4,3%.

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