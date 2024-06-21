Спецтехника стоит в гаражах. В отделе ЖКХ озвучили проблемы с вывозом мусора в Костанае

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Мусорный коллапс в Костанае продолжается уже несколько недель. Переполненные мусорные контейнеры можно увидеть чуть ли не в каждом дворе областного центра. Последние дни это самая обсуждаемая тема в городе.
Для того, чтобы помочь мусоровывозящей компании, власти выделили через СПК-Тобол кредит на покупку техники. Однако никаких результатов это не дало.
«Мы начали штрафовать их, подключать полицию. Отрабатываем те площадки, на которых очень много мусора. Штраф первый, какая-то сумма, а затем уже по нарастающей. Хотим объявить конкурс сбор, вывоз и захоронение ТБО. Возможно, город будет делиться на две части. Чтобы предприятия успевали, и конкуренцию создать. На сегодняшний день «Тазалык» у нас монополисты», — объяснил заместитель руководителя отдела ЖКХ Алтынбек Кайратулы.
Алтынбек Кайратулы отмечает, что сейчас акимат в поисках подрядной организации, которая сможет заняться вывозом ТБО. Но, для начала на ближайшем аппаратном совещании ТОО Тазалык-2012 должен предложить концепцию дальнейшей работы. А уже после акиматом будет принято решение.
«Проблема с водителями. То есть, это не самая престижная работа, и люди не идут, но, мы в прошлом году, так скажем, принудили, чтобы подняли заработную плату. Сейчас картина не изменилась, у них на гаражах, 12 машин спецтехники стоит уже год. То есть водителей, к сожалению, нет», — сказал Алтынбек Кайратулы.
На мусорных площадках сегодня много и крупногабаритного мусора, его вывозом сегодня на договорных обязательствах занимаются подрядные организации. В целом, по словам заместителя руководителя отдела ЖКХ, в ближайшее время они намерены навести порядок с вывозом мусора в городе.
Этот вопрос был озвучен на расширенном совещании с участием акима Костанайской области.