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В Сенате высказались о выдаче 10 соток казахстанцам

kazlenta.kz

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Спикер Сената Маулен Ашимбаев высказался о выдаче 10 соток под индивидуальное жилищное строительство, передает Tengrinews.kz.

«В целом я не подавал (заявку на получение 10 соток. — Прим.). Это право наших граждан, вопрос же не в том, что у нас земли нет в Казахстане, надо гражданам здесь тоже правильно объяснять. Мы большая страна, у нас хватает территории, по 10 соток можно казахстанским гражданам раздать. Я думаю, что мы к этому придем поэтапно, но вопрос в том, что к этой земле нужно подводить коммуникации, там должны быть дороги, свет, электричество, вода, желательно канализация должна быть», — сказал Ашимбаев.

Как отметил Маулен Ашимбаев, «с коммуникациями есть вопросы, которые депутаты знают и поднимают».

«Каждый год выделяются определенные средства на подведение коммуникаций, эта работа будет продолжена. Поэтому постепенно, поэтапно, будем надеяться, акиматы, правительство будут решать этот вопрос и все желающие граждане получат необходимую землю для индивидуального жилищного строительства», — объяснил Ашимбаев.

Иллюстративное фото:elements.envato.comИллюстративное фото:elements.envato.com

Спикер Сената Маулен Ашимбаев высказался о выдаче 10 соток под индивидуальное жилищное строительство, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«В целом я не подавал (заявку на получение 10 соток. — Прим.). Это право наших граждан, вопрос же не в том, что у нас земли нет в Казахстане, надо гражданам здесь тоже правильно объяснять. Мы большая страна, у нас хватает территории, по 10 соток можно казахстанским гражданам раздать. Я думаю, что мы к этому придем поэтапно, но вопрос в том, что к этой земле нужно подводить коммуникации, там должны быть дороги, свет, электричество, вода, желательно канализация должна быть», — сказал Ашимбаев.

Как отметил Маулен Ашимбаев, «с коммуникациями есть вопросы, которые депутаты знают и поднимают».

«Каждый год выделяются определенные средства на подведение коммуникаций, эта работа будет продолжена. Поэтому постепенно, поэтапно, будем надеяться, акиматы, правительство будут решать этот вопрос и все желающие граждане получат необходимую землю для индивидуального жилищного строительства», — объяснил Ашимбаев.

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