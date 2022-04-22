В Сенате высказались о выдаче 10 соток казахстанцам

Спикер Сената Маулен Ашимбаев высказался о выдаче 10 соток под индивидуальное жилищное строительство, передает Tengrinews.kz.

«В целом я не подавал (заявку на получение 10 соток. — Прим.). Это право наших граждан, вопрос же не в том, что у нас земли нет в Казахстане, надо гражданам здесь тоже правильно объяснять. Мы большая страна, у нас хватает территории, по 10 соток можно казахстанским гражданам раздать. Я думаю, что мы к этому придем поэтапно, но вопрос в том, что к этой земле нужно подводить коммуникации, там должны быть дороги, свет, электричество, вода, желательно канализация должна быть», — сказал Ашимбаев.