Списать кредиты и субсидировать коммунальные платежи считает нужным мажилисмен

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По мнению депутата Мажилиса Аманжана Жамалова, данные меры позволят защитить внутренний рынок и казахстанский бизнес в нынешних непростых условиях, передает «Экспресс К».
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Отечественным предприятиям, выпускающим критически важные товары, депутат предложил предоставить пакетную поддержку, которая включала бы в себя:
- отсрочку и списание кредитов за счет институтов развития;
- предоставление зарплатных кредитов под 0% с последующим списанием при условии сохранения оборудования и штата работников;
- предоставление контрактов на закуп товаров в различные государственные фонды;
- субсидирование арендных и коммунальных платежей.
Также мажилисмен предложил ввести временный мораторий на банкротство юридических лиц по инициативе государственных органов и в первую очередь банков.
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