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Списать кредиты и субсидировать коммунальные платежи считает нужным мажилисмен

total.kz

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По мнению депутата Мажилиса Аманжана Жамалова, данные меры позволят защитить внутренний рынок и казахстанский бизнес в нынешних непростых условиях, передает «Экспресс К».

Отечественным предприятиям, выпускающим критически важные товары, депутат предложил предоставить пакетную поддержку, которая включала бы в себя:

  • отсрочку и списание кредитов за счет институтов развития;
  • предоставление зарплатных кредитов под 0% с последующим списанием при условии сохранения оборудования и штата работников;
  • предоставление контрактов на закуп товаров в различные государственные фонды;
  • субсидирование арендных и коммунальных платежей.

Также мажилисмен предложил ввести временный мораторий на банкротство юридических лиц по инициативе государственных органов и в первую очередь банков.

Россия приняла срочный пакет мер поддержки своего бизнеса и промышленности. Взят курс на очередное импортозамещение. Увеличивается льготное финансирование. Российский бизнес буквально заливают деньгами,

— отметил депутат.

Что делать, если вы потеряли доход и не можете оплачивать кредиты.

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