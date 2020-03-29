Список блокпостов, которые заработают 31 марта в Костанайской области

На брифинге РСК сегодня также выступил начальник управления местной полицейской службы Курмет Мажикенов. Он разъяснил работу блокпостов, которые уже начали устанавливать в Костанайской области.

«Объезд блокпостов будет контролироваться полицейскими. С начала действия чрезвычайного положения в Костанайской области 121 человек нарушил правила ЧП. Санкция предусматривает предупреждение, либо штраф, либо аресто до 15 суток», — сообщил Мажикенов.

Он также озвучил места, где будут установлены блокпосты.

Блок пост №7 расположен на автодороге Екатеринбург-Алматы на 374 км. На пограничном посту «Кайрак».

Блок пост №8 на 180 км. на автодорое Костанай-Курган на пограничном посту «Убаган».

Блок пост №9 автодорога Костанай-Мамлютка, 245 км. в районе поселка Троебратское Узункольского района.

Блок пост№10 автодорога Екатеринбург –Алматы, 722 км. район поселка Севатополь Сарыкольского района.

Блок пост №11 автодорога Костанай-Сурган, 232 км. на границе с Акмолинской областью.

Блок пост №12 автодорога Джезказган-Петропавловск, 372 км.

Блок пост №13 автодорога Джезказган-Петропавловск, 300 км.

Блок пост №14 автодорога Торгай, граница Актюбинской области, 85 км. район поселка Акшыганак.

Блок пост №15 автодорога Костанай-Карабутак, 239 км., район поселка Жайлыма Камыстинского района

Блок пост№16 автодорога Денисовка, граница Российской Федерации, 100 км. на пограничном посту «Кондыбай» Житикаринского района.

Въезд и выезд в область будет запрещен.

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