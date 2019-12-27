Список пассажиров рейса № Z2100 авиакомпании Bek Air. На борту находились 93 пассажира, среди них три младенца, пять членов экипажа, сообщает tengrinews.kz
- Удербаева Кымбат.
- Омаров Ринат.
- Теменов Айбар.
- Нурбеков Абай.
- Нурбекова Мариям (ребенок).
- Бекжанова Нагима.
- Жайгашты Адиль (ребенок).
- Жайгашты Али (ребенок).
- Нурбекова Адина (ребенок).
- Калиев Бауржан.
- Туматов Каирхан.
- Аманжол Сания.
- Кайдаров Рустем.
- Баймурат Нурислам.
- Набиев Эдик.
- Ануфриев Валерий.
- Сон Юрий.
- Сон Яна.
- Баимбетова Гульнар.
- Асташов Николай.
- Аманов Серик.
- Исина Арман.
- Мукашева Салтанат.
- Жумаханов Шынгысторе.
- Ибраев Дархан.
- Рахимжанова Алия.
- Сиделковский Андрей.
- Карибаева Базархан.
- Кожабергенов Даулет.
- Ерман Марал.
- Бекмаганбетов Бахытжан.
- Круглова Дана.
- Нурахметова Шынар.
- Оспанова Амина.
- Абилев Жанат.
- Дедов Виталий.
- Карнаева Надежда.
- Жанболатова Бекзат.
- Клыков Матвей.
- Назаралиев Аслан.
- Каипбергенова Гульнара.
- Мажкенова Алтын.
- Кошенова Гульнура.
- Нурхамит Тилеулес.
- Жанбосынова Динара.
- Даулет Динара.
- Ескеров Жандос.
- Акмаганбетова Асем.
- Сагимбеков Арман.
- Куралбай Айгерим (ребенок).
- Тулебаев Нурлан.
- Тулебаева Анар.
- Куралбай Дамели (младенец).
- Зубов Виктор.
- Зубова Галина.
- Жолдыбаев Бекзат.
- Орынбаев Нурдос.
- Еримбетов Сарсенбек.
- Айболатова Зухра.
- Омарова Айман.
- Иминова Зульфия.
- Абдисаттар Жанкозы.
- Ахболат Даваа.
- Усен Саттыгуль.
- Ахболаткызы Асылым (младенец).
- Абильдаева Асель.
- Сериков Мейрамбек.
- Гатиат Айсулу.
- Гатиат Максут.
- Гатиат Адильжан (младенец).
- Алекперов Олег
- Девичинская Ольга.
- Мурат Латипа.
- Салтанат Талап.
- Салтанаткызы Уларшынг.
- Габдыжамалова Зубаржат.
- Каратеев Иван.
- Куаншалин Марат.
- Утепов Еркин.
- Мамиев Мурат.
- Сейпилов Ильяс.
- Егамбердиев Наби.
- Попков Андрей.
- Кулгавый Евгений.
- Нуерлан Маолина.
- Абаганова Назым.
- Алимхан Нурболат.
- Адаев Еркебулан.
- Акишева Гулим.
- Асырова Анара.
- Нурманова Сауле.
- Нурманов Асхат.
- Кадауов Темирлан.