Список пополняется. За выезд на трассу в непогоду наказали еще несколько водителей

Водителей, не подчинившихся законным требованиям, привлекли к ответственности полицейские, передает Polisia.kz.

5 января трасса Алматы – Екатеринбург на участке между городами Караганда и Балхаш, как и остальные дороги республиканского значения, была закрыта из-за неблагоприятных погодных условий. Для обеспечения безопасности граждан при выезде из Балхаша был выставлен блокпост из числа сотрудников отдела полиции данного города.

Несмотря на запреты полицейских, трое водителей оказали неповиновение их законному требованию об остановке и продолжили движение в сторону Караганды. В тот же день около 20:00 часов сотрудниками полиции в Караганды остановлена автомашина Hyundai Creta под управлением 41-летней жительницы Астаны. В отношении женщины составлен административный протокол по статье 667 КРКoбАП “Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа”.

7 января сотрудники отдела розыска Управления местной полицейской службы Департамента полиции области установили еще двух водителей автомашин Toyota Prado и Lada-21144 – 37-летнего жителя Туркестанa и 32-летнего жителя столицы. В отношении нарушителей составлены административные протоколы по статье 667 КРКобАП.

Санкции данной статьи предусматривают штраф либо административный арест на 15 суток. Все материалы направлены в суды по месту жительства правонарушителей.

Напомним, первых водителей-нарушителей наказали 3 января.

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