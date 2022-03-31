Спокойный, характеризовался с положительной стороны — полиция о погибшем подростке

В течение нескольких дней в Костанае искали пропавшего подростка. 16-летний юноша ушёл из дома на учебу в костанайский лицей №17, в 11:30 26-ого марта, и после этого пропал. К его поискам, по заявлению родных, приступили полицейские, которые, прежде всего, составили психологический портрет мальчика.

«Спокойный, характеризовался, вообще, с положительной стороны, по лицею, по одногруппникам. В его семье — мама 1988 года рождения, дядя 1987 года, бабушка 1968 года рождения. Соседи говорили о мальчике — спокойный, уравновешенный, всегда поздоровается. Конфликтных ситуаций в лицее, как говорят полицейские, у подростка не было. Друзья имелись, в близких отношениях с девушками юноша не состоял», — сказал на брифинге заместитель начальника Северного отдела полиции УП Костаная Олжас Сулейменов.

Местом поисков были обозначены окрестности «корейского» моста через реку Тобол. Около сотни человек личного состава Северного отдела полиции Костаная, конные полицейские, и несколько десятков волонтеров поисково-спасательных отрядов «Дос» и «Регион 10» прочесали местность возле переправы. По итогу в реке, подо льдом, были найдены куртка и рюкзак мальчика с тетрадями и мобильным телефоном. Полицейские привлекли сотрудников ДЧС.

Водолазам все же удалось обследовать реку. В итоге 17:35 30-ого марта тело подростка обнаружили и извлекли из воды, в двух километрах от первоначального места поиска, ниже по течению. Назначены экспертизы, выясняются мотивы поступка подростка. Насколько нам известно, прорабатывалась и версия влияния на его поведение деструктивных интернет-групп, но, как сообщили компетентные источники, она не подтвердилась.

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