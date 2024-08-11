Спрос на жильё резко вырос в Казахстане

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В июле казахстанцы зарегистрировали 40 099 сделок купли-продажи жилья. Это на 21.7 % больше, чем в июне, сообщает krisha.kz
Рекордный показатель по сделкам зафиксирован впервые с апреля 2022 года. На него повлияли обсуждения о запрете, ограничениях изъятий пенсионных излишков. Это вызвало резкий вывод денег из ЕНПФ и, как следствие, рост сделок с недвижимостью.
Как сообщает Бюро нацстатистики, в июле рост произошёл во всех регионах, кроме ЗКО (—5 %). Больше всего жилья купили-продали в Астане (+42.2 %), Алматинской области (+33.8 %) и области Улытау (+33.6 %).
Квартиры vs дома
Из 40 099 сделок 9 126 пришлись на частные дома, 30 973 — на квартиры. Причём сделки с последними к июню выросли на 24.5 % (+6 088). Лидерами продаж стали однокомнатные квартиры — 11 871 сделка.
Что касается частных домов, то их в июле купили больше на 13.3 %, чем месяцем ранее. Наивысший рост был зафиксирован в Алматы (+31.1 %), области Улытау (+31 %) и Акмолинской области (+27.4 %).
Всего за семь месяцев в РК зарегистрировали 223 997 сделок купли-продажи жилья.
|Регион
|Июль, сделки
|За мес., %
|За год, %
|РК
|40 099
|21.7
|17.2
|Абай
|908
|14.1
|–0.4
|Акмолинская
|1 531
|20.5
|5.2
|Актюбинская
|2 107
|20.9
|45.2
|Алматинская
|2 303
|33.8
|30.6
|Атырауская
|1 262
|3.6
|28.1
|ЗКО
|1 623
|–5.0
|58.0
|Жамбылская
|1 122
|13.2
|2.3
|Жетысу
|892
|22.0
|10.4
|Карагандинская
|3 208
|18.1
|2.9
|Костанайская
|1 536
|23.6
|17.1
|Кызылординская
|617
|20.7
|2.8
|Мангистауская
|2 149
|31.7
|34.0
|Павлодарская
|1 193
|28.7
|13.5
|СКО
|1 194
|23.5
|54.9
|Туркестанская
|1 188
|6.7
|–1.6
|Улытау
|457
|33.6
|7.5
|ВКО
|1 149
|6.0
|–9.7
|Астана
|6 843
|42.2
|2.5
|Алматы
|7 091
|19.4
|35.9
|Шымкент
|1 726
|16.7
|17.1
Изменения за год
К июлю 2023 года количество сделок выросло на 17.2 % (34 225). Максимальный рост произошёл в ЗКО (+58 %). Наибольшее снижение — в ВКО (—9.7 %).
За период январь — июль 2024 г. к январю — июлю 2023 г. операции с недвижимостью выросли на 15.6 %.