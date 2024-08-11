Спрос на жильё резко вырос в Казахстане

В июле казахстанцы зарегистрировали 40 099 сделок купли-продажи жилья. Это на 21.7 % больше, чем в июне, сообщает krisha.kz

Рекордный показатель по сделкам зафиксирован впервые с апреля 2022 года. На него повлияли обсуждения о запрете, ограничениях изъятий пенсионных излишков. Это вызвало резкий вывод денег из ЕНПФ и, как следствие, рост сделок с недвижимостью. Как успеть снять пенсионные

Как сообщает Бюро нацстатистики, в июле рост произошёл во всех регионах, кроме ЗКО (—5 %). Больше всего жилья купили-продали в Астане (+42.2 %), Алматинской области (+33.8 %) и области Улытау (+33.6 %).

Квартиры vs дома

Из 40 099 сделок 9 126 пришлись на частные дома, 30 973 — на квартиры. Причём сделки с последними к июню выросли на 24.5 % (+6 088). Лидерами продаж стали однокомнатные квартиры — 11 871 сделка.

Что касается частных домов, то их в июле купили больше на 13.3 %, чем месяцем ранее. Наивысший рост был зафиксирован в Алматы (+31.1 %), области Улытау (+31 %) и Акмолинской области (+27.4 %).

Всего за семь месяцев в РК зарегистрировали 223 997 сделок купли-продажи жилья.

Регион Июль, сделки За мес., % За год, % РК 40 099 21.7 17.2 Абай 908 14.1 –0.4 Акмолинская 1 531 20.5 5.2 Актюбинская 2 107 20.9 45.2 Алматинская 2 303 33.8 30.6 Атырауская 1 262 3.6 28.1 ЗКО 1 623 –5.0 58.0 Жамбылская 1 122 13.2 2.3 Жетысу 892 22.0 10.4 Карагандинская 3 208 18.1 2.9 Костанайская 1 536 23.6 17.1 Кызылординская 617 20.7 2.8 Мангистауская 2 149 31.7 34.0 Павлодарская 1 193 28.7 13.5 СКО 1 194 23.5 54.9 Туркестанская 1 188 6.7 –1.6 Улытау 457 33.6 7.5 ВКО 1 149 6.0 –9.7 Астана 6 843 42.2 2.5 Алматы 7 091 19.4 35.9 Шымкент 1 726 16.7 17.1

Изменения за год

К июлю 2023 года количество сделок выросло на 17.2 % (34 225). Максимальный рост произошёл в ЗКО (+58 %). Наибольшее снижение — в ВКО (—9.7 %).

За период январь — июль 2024 г. к январю — июлю 2023 г. операции с недвижимостью выросли на 15.6 %.

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