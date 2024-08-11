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Спрос на жильё резко вырос в Казахстане

Фотография для новости Спрос на жильё резко вырос в Казахстане

pixabay.com

В июле казахстанцы зарегистрировали 40 099 сделок купли-продажи жилья. Это на 21.7 % больше, чем в июне, сообщает krisha.kz

Рекордный показатель по сделкам зафиксирован впервые с апреля 2022 года. На него повлияли обсуждения о запрете, ограничениях изъятий пенсионных излишков. Это вызвало резкий вывод денег из ЕНПФ и, как следствие, рост сделок с недвижимостью.

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Как сообщает Бюро нацстатистики, в июле рост произошёл во всех регионах, кроме ЗКО (—5 %). Больше всего жилья купили-продали в Астане (+42.2 %), Алматинской области (+33.8 %) и области Улытау (+33.6 %).

Квартиры vs дома

Из 40 099 сделок 9 126 пришлись на частные дома, 30 973 — на квартиры. Причём сделки с последними к июню выросли на 24.5 % (+6 088). Лидерами продаж стали однокомнатные квартиры — 11 871 сделка.

Что касается частных домов, то их в июле купили больше на 13.3 %, чем месяцем ранее. Наивысший рост был зафиксирован в Алматы (+31.1 %), области Улытау (+31 %) и Акмолинской области (+27.4 %).

Всего за семь месяцев в РК зарегистрировали 223 997 сделок купли-продажи жилья.

Регион Июль, сделки За мес., % За год, %
РК 40 099 21.7 17.2
Абай 908 14.1 –0.4
Акмолинская 1 531 20.5 5.2
Актюбинская 2 107 20.9 45.2
Алматинская 2 303 33.8 30.6
Атырауская 1 262 3.6 28.1
ЗКО 1 623 –5.0 58.0
Жамбылская 1 122 13.2 2.3
Жетысу 892 22.0 10.4
Карагандинская 3 208 18.1 2.9
Костанайская 1 536 23.6 17.1
Кызылординская 617 20.7 2.8
Мангистауская 2 149 31.7 34.0
Павлодарская 1 193 28.7 13.5
СКО 1 194 23.5 54.9
Туркестанская 1 188 6.7 –1.6
Улытау 457 33.6 7.5
ВКО 1 149 6.0 –9.7
Астана 6 843 42.2 2.5
Алматы 7 091 19.4 35.9
Шымкент 1 726 16.7 17.1

Изменения за год

К июлю 2023 года количество сделок выросло на 17.2 % (34 225). Максимальный рост произошёл в ЗКО (+58 %). Наибольшее снижение — в ВКО (—9.7 %).

За период январь — июль 2024 г. к январю — июлю 2023 г. операции с недвижимостью выросли на 15.6 %.

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