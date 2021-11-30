USD 434.16
EUR 493.29
RUB 5.81
  1. Home
  2. Новости
  3. Спускалась по водосточной трубе. Факт гибели девушки в Костанае прокомментировали…

Спускалась по водосточной трубе. Факт гибели девушки в Костанае прокомментировали полицейские

Фото из открытых источников

Vinkmag ad

Звонок на пульт «102» УП г.Костанай поступил около 05.20 часов 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. 

В ходе предварительного разбирательства установлено, что 23-летняя девушка пыталась спуститься с пятого этажа по водосточной трубе. Однако, сорвалась и упала вниз.

Скончалась до приезда скорой помощи.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Цены взлетят. Не откладывать покупки товаров длительного пользования советуют эксперты
Следующая новость

Штамм «Омикрон». Новое постановление подписал главный санитарный врач РК