Спускалась по водосточной трубе. Факт гибели девушки в Костанае прокомментировали полицейские

Звонок на пульт «102» УП г.Костанай поступил около 05.20 часов 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

В ходе предварительного разбирательства установлено, что 23-летняя девушка пыталась спуститься с пятого этажа по водосточной трубе. Однако, сорвалась и упала вниз.

Скончалась до приезда скорой помощи.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

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