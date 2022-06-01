Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли

Фото из открытых источников
В Министерстве торговли и интеграции озвучили среднюю по стране цену на сахар, передает корреспондент Tengrinews.kz.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
«Средняя цена на сахар, которую нам дает официальная статистика, — 450-470 тенге (за килограмм. — Прим.) за прошлую неделю. За эту неделю мы еще не получили статданные.
Почему народ скупает, я вам не могу ответить, это вам надо к ним обращаться. У нас сейчас сахар в достаточности. Здесь не должно быть никакой паники, потому что сахара достаточно. Зачем покупать пять килограммов сахара, когда мы его и так не едим? Надо покупать по потребности сахар», — сказал председатель Комитета торговли Ержан Казанбаев, отвечая на вопросы журналистов.
Он сообщил, что сейчас сахар-сырец на заводы в Казахстан в основном поступает из Мексики, Бразилии и Индии. Цены зависят от отпускной стоимости страны-поставщика и логистики.
«Если завтра на международном рынке сахар подорожает, конечно, за счет заказа крупного объема нам поставщики будут делать скидку. Но говорить, какая цена сложится завтра, я не могу. Мы, конечно, ищем более удобные и более дешевые логистические маршруты, чтобы максимально удешевить его для наших производителей. Наши заводы тоже все понимают. Какой-то дополнительной сверхмаржинальности в сахаре нет», — пояснил глава комитета.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: