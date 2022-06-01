Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли

В Министерстве торговли и интеграции озвучили среднюю по стране цену на сахар, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Средняя цена на сахар, которую нам дает официальная статистика, — 450-470 тенге (за килограмм. — Прим.) за прошлую неделю. За эту неделю мы еще не получили статданные.

Почему народ скупает, я вам не могу ответить, это вам надо к ним обращаться. У нас сейчас сахар в достаточности. Здесь не должно быть никакой паники, потому что сахара достаточно. Зачем покупать пять килограммов сахара, когда мы его и так не едим? Надо покупать по потребности сахар», — сказал председатель Комитета торговли Ержан Казанбаев, отвечая на вопросы журналистов.