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Среднюю цену на сахар в Казахстане озвучили в Минторговли

Фото из открытых источников

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В Министерстве торговли и интеграции озвучили среднюю по стране цену на сахар, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Средняя цена на сахар, которую нам дает официальная статистика, — 450-470 тенге (за килограмм. — Прим.) за прошлую неделю. За эту неделю мы еще не получили статданные.

Почему народ скупает, я вам не могу ответить, это вам надо к ним обращаться. У нас сейчас сахар в достаточности. Здесь не должно быть никакой паники, потому что сахара достаточно. Зачем покупать пять килограммов сахара, когда мы его и так не едим? Надо покупать по потребности сахар», — сказал председатель Комитета торговли Ержан Казанбаев, отвечая на вопросы журналистов.

Он сообщил, что сейчас сахар-сырец на заводы в Казахстан в основном поступает из Мексики, Бразилии и Индии. Цены зависят от отпускной стоимости страны-поставщика и логистики.

«Если завтра на международном рынке сахар подорожает, конечно, за счет заказа крупного объема нам поставщики будут делать скидку. Но говорить, какая цена сложится завтра, я не могу. Мы, конечно, ищем более удобные и более дешевые логистические маршруты, чтобы максимально удешевить его для наших производителей. Наши заводы тоже все понимают. Какой-то дополнительной сверхмаржинальности в сахаре нет», — пояснил глава комитета.

Он также заверил, что мирового дефицита сахара нет и нет никаких предпосылок к перебоям в поставках сахара-сырца.
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