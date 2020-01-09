Срок лишения свободы за ложный донос увеличили в Казахстане

За заведомо ложное обвинение гражданина в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления могут лишить свободы на 8 лет, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Нововведение связано с усилением наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также расширения перечня данного вида преступлений.

«Чтобы исключить основанные на суровых мерах наказания манипуляции отдельными недобросовестными лицами для достижения своих корыстных либо низменных интересов, законодательство усилило ответственность за заведомо ложный донос. Соответствующие изменения внесены в статью 419 УК. Если ранее за ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого либо особо тяжкого преступления предусматривалась ответственность от 3 до 7 лет, то в настоящее время санкция увеличена до 8 лет лишения свободы», — сообщил начальник Следственного комитета Санжар Адилов на брифинге СЦК.

По его словам, те же действия, совершенные в интересах преступной группы, по новому закону влекут от 5 до 12 лет лишения свободы. Ранее уголовная ответственность предусматривалась от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Казахстане ужесточили наказание за изнасилование. Насилие из средней тяжести перешло в разряд тяжкого преступления. Отменена процедура примирения. Такие преступления, совершившиеся против детей, будут отнесены к особо тяжким. За насилие против детей, не достигших 14 лет, предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. Кроме того, тяжким преступлением стала кража с проникновением в жилище в связи с тем, что этот вид преступления представляет повышенную общественную опасность.