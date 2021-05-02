Срок между двумя компонентами вакцины может быть увеличен до 90 дней

Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Ерлан Киясов в новом постановлении уточнил, что срок между двумя компонентами вакцины допустим до 90 дней, сообщает zakon.kz.

В тексте говорится, что вакцинацию проводят в два этапа: вначале компонентом I в дозе 0,5 мл, затем, через 45 дней без учета дня вакцинации — компонентом II в дозе 0,5 мл; при этом, в случае невозможности проведения вакцинации компонентом II на 45 день (совпадение на выходные, праздничные дни, выезд в другой населенный пункт и прочее), допускается проведение прививки в течение 90 дней.

Данный курс вакцинации вводится для лиц, получивших первый компонент вакцины «Гам-КОВИД-Вак» с 21 апреля 2021 года.

Медицинское наблюдение в постпрививочном периоде медицинскими работниками проводится в течение первых 30 минут после получения прививки против КВИ. Медицинским работником перед прививкой разъясняется вакцинируемому лицу о необходимости обратиться в поликлинику по месту прикрепления в случае появления признаков нарушения самочувствия в первые 3 дня после введения вакцины

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