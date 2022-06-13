Срок увеличился. Уточнены даты отключения газа в Костанайской области

С первого августа подача природного газа будет прекращена. Магистральный газопровод «Карталы-Рудный» работал без ремонта почти 60 лет, и на данный момент большое количество дефектов, создают угрозу аварийных ситуаций.

Поэтому ремонт и отключение — мера вынужденная. Главный вопрос, который волнует население, когда голубое топливо снова появится в домах. На ремонт отвели 25 дней. После начнутся пуско-наладочные работы.

«Это минимум 2-3 недели. Поэтапно будет. Потому что у нас промышленные предприятия запланированы в ускоренном режиме. У нас проблемы будут, наверно, с коммунально-бытовыми, которые крупнопанельные дома», — сказал директор Костанайского газового хозяйства Жансары Макишев.

Вопрос: Это после 25-го будет подключение?

«Как газ придет до города», — сказал Жансары Макишев.

Неудобства в связи с отключением газа будет испытывать не только население, но и предприятия региона. К примеру, ряд организаций занимающихся ремонтом дорог, имеют асфальтобетонные заводы, работающие от природного газа. Чтобы не допустить срывов сроков, ТОО «Арвис» перейдет на дизельное топливо, а ТОО «АБЗ плюс» планирует завершить запланированные работы до 10 июля. Отдел предпринимательства также провел мониторинг, в ходе которого выяснилось, что часть предприятий сможет перейти на дизельное топливо, кто-то на электрические котлы. Другие же вынуждены будут приостановить деятельность, в их числе и мукомольные, и предприятия машиностроительной отрасли. Некоторые вовсе остановят деятельность. В их числе и хлебопекарни. Однако, дефицита хлеба не будет, заявила руководитель отдела предпринимательства.

«Объемы производства социального хлеба — пекарни «Юрченко» и ИП «Сухин», мы будем распределять на пекарню ИП «Багдасарян». Объёмом выпечки хлеба до 4,5 тысяч булок в сутки. Рассматривается вопрос увеличения производства социального хлеба пекарней «Астыкжан-Костанай» с 1,5 тысяч булок до 2,5 тысяч булок в сутки. Пекарни ТОО «Алтын-Нан» и ТОО «Костанай-Трейд» предусматривают перевод предприятий на альтернативные источники топлива», — говорит руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная Илона Тимошенков.

Как рассказал директор «ЭПК-forfait», они готовы к возросшей нагрузке. Уже сейчас закупаются материалы, на случай аварий. Проводится ревизия оборудования. Однако, они просят население во время отключения газа, использовать электроприборы поэтапно, то есть не включать одновременно в сеть бойлеры, кондиционеры и электроплитки. Это позволит избежать в том числе и нагрева проводки, которая в газифицированных домах не рассчитана на чрезмерную нагрузку.

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