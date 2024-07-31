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Сроки назначения двух госпособий сократили в Казахстане

Фотография для новости Сроки назначения двух госпособий сократили в Казахстане

pixabay.com

Министерством труда и социальной защиты населения РК разработан проект приказа главы ведомства о внесении изменений и дополнений в действующие приказы, которые предусматривают сокращение сроков оказания госуслуг по назначению пособий по инвалидности по причинам общего заболевания или трудового увечья, а также единовременного пособия на погребение.

Документ размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 14 августа.

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Документом предусматривается сокращение сроков оказания государственной услуги по назначению вышеуказанных пособий через портал электронного правительства или в проактивном формате с семи до одного рабочего дня.

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