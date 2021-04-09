Стабильно. Оперативный штаб обновил данные по коронавирусу в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

8 апреля в Костанайской области зарегистрировано 33 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,23%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 19, Рудный — 6, Костанайский район — 4, Карасуский – 2, Житикаринский и Сарыкольский по 1.

27 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профцелью.

Из числа инфицированных, 28 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 08 апреля 2021г зарегистрировано 14096 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 12423.

Вместе стем, один за другим регионы покидают «зелёную» зону.

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