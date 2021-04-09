Стабильно. Оперативный штаб обновил данные по коронавирусу в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
8 апреля в Костанайской области зарегистрировано 33 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,23%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 19, Рудный — 6, Костанайский район — 4, Карасуский – 2, Житикаринский и Сарыкольский по 1.
27 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профцелью.
Из числа инфицированных, 28 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 08 апреля 2021г зарегистрировано 14096 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 12423.
Вместе стем, один за другим регионы покидают «зелёную» зону.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области