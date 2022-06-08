Стал замерзать. Костанаец отсудил у продавца компенсацию за купленный пуховик

Истец обратился в Костанайский городской суд с иском к ИП «К» о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда.

Требования мотивировал тем, что осенью 2021 года приобрел в магазине верхней одежды мужской пуховик импортного производства. При покупке продавец магазина уверила его, что пуховик высокого качества и способен удерживать тепло в сильный мороз. Это обстоятельство повлияло на его решение купить указанную вещь.

«Являясь инвалидом по зрению, он не мог лично ознакомиться с содержанием этикеток и доверился работнику магазина. Полагает, что куртка пригодна для ношения в осенне-весенний период и для этой цели его устраивает. Однако, одевая пуховик в зимний период стал замерзать. Считает, что одежда не соответствует заявленным продавцом характеристикам. Считая завышенной уплаченную им цену 160 000 тенге, просил взыскать с ответчика 100 000 тенге в качестве материального ущерба», — сообщает облсуд.

Ответчик иск не признал. Пояснил суду, что все характеристики реализуемой ответчиком одежды, изложены на этикетках и доступны для ознакомления покупателей. В магазине имеется кассовый аппарат, чеки на купленный товар клиентам выдаются. Законом предусмотрено право покупателя обменять товар, в том числе в случае ненадлежащего качества. Но истец с таким требованием в установленный срок не обращался.

Суд в ходе осмотра пуховика, обозрев имеющиеся на нем бирки, соглашается с доводами истца, о том, что приведенная на них информация недоступна для слабовидящих.

Таким образом, суд полагает, что право истца как потребителя, на получение полной, достоверной и своевременной информации о товаре, ответчиком было нарушено и принимает решение взыскать с ИП «К» в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 50 000 тенге, отказав в остальной части иска.

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