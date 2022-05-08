Стала известна дата выездной встречи акима города Костаная с населением

kstnews.kz
Информация размещена на сайте акима Костаная.
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В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года «О проведении встреч акимов с населением», встреча акима города Костаная состоится 18 мая 2022 года, в 16:00 часов, по адресу: ул. Узкоколейная, 14, в здании основной средней школы № 25.
Специальные урны для вопросов и предложений расположены по следующим адресам:
— ул. Узкоколейная, 14, здание основной средней школы № 25;
— ул. Пушкина, 98 здание городского акимата.
Предложения, замечания и отклики населения принимаются в рабочие дни по телефонам 8-7142-57-57-30, 8-7142-57-57-65, 8-7142-57-57-52 с 9.00 до 18.30 часов, обед с 13.00 до 14.30 часов, а также на сайте ГУ «Аппарат акима города Костаная» и аккаунте в социальной сети «Facebook». Адрес электронной почты: gorakimat@kostanay.gov.kz
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