Стала известна причина смерти 19-летней ранее пропавшей девушки в Костанайской области

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, стали известны результаты экспертизы.

По результатам экспертизы, причина смерти — механическая асфиксия в результате повешения. Никаких других телесных повреждений обнаружено не было.

Что толкнуло девушку на такой шаг, будут выяснять полицейские.

Как сообщалась ранее 19-летняя девушка пропала 25 августа в поселке Перелески Денисовского района Костанайской области.

Она работала поваром в придорожном кафе.

К поискам Евгении Казачук были подключены волонтеры

Сегодня полиция сообщила, что тело девушки было обнаружено полицейскими в лесополосе в 150 метрах от места работы.

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