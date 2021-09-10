Стала известна причина смерти 19-летней ранее пропавшей девушки в Костанайской области

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Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, стали известны результаты экспертизы.
По результатам экспертизы, причина смерти — механическая асфиксия в результате повешения. Никаких других телесных повреждений обнаружено не было.
Что толкнуло девушку на такой шаг, будут выяснять полицейские.
Как сообщалась ранее 19-летняя девушка пропала 25 августа в поселке Перелески Денисовского района Костанайской области.
Она работала поваром в придорожном кафе.
К поискам Евгении Казачук были подключены волонтеры
Сегодня полиция сообщила, что тело девушки было обнаружено полицейскими в лесополосе в 150 метрах от места работы.
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