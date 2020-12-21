В массовом ДТП на костанайском мосту погиб человек — полиция

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, 21 декабря около 15:00 часов на пульт 102 поступило сообщение о том, что на автодороге «Костанай-Тобыл» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 5 автомашин.
При выезде на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что 35-летний водитель, управляя автомобилем марки «Toyota Alphard», не справившись с управлением выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашинами: «Volkswagen Golf», «LADA Granta», «Volkswagen Sharan» и «LADA Priora».
В результате ДТП пассажир автомобиля «Volkswagen Sharan» от полученных травм скончалcя на месте происшествия. Остальные участники ДТП доставлены в травмпункт с различными телесными повреждениями.
По факту ДТП начато расследование.
Напомним, из-за ДТП временно ограничено движение транспорта на «большом мосту».
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