Информация о проведении внеочередной сессии Костанайского городского маслихата появилась на сайте маслихата.

Сесия восьмого созыва состоится 13 декабря.

Основные вопросы повестки сессии:

О внесении изменения в решение маслихата от 26 сентября 2022 года № 155 «Об утверждении тарифов для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Костанай».

«О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2023 года № 73 «О бюджете города Костаная на 2024-2026 годы».

Напомним, ранее сообщалось, что заседании постоянных комиссий Костанайского городского маслихата депутаты одобрили повышение тарифа более чем на 50%..

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