Стартует прием заявок на ипотеку под 2%. Срок подачи документов ограничен

Казахстанцы смогут претендовать на приобретение жилья под 2% годовых уже с 20 июня

Заявки от претендентов на ипотечный заем будут приниматься до 19 июля. Возможность оформить ипотеку под самый низкий процент в стране предоставляет государственная программа «Бақытты отбасы».

Заветные квадратные метры могут быть как жильем в новостройке, так и квартирой на вторичном рынке и даже частным домом.

«Важно, чтобы претенденты были очередниками МИО. Претентами могут стать три категории граждан: неполные семьи, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, а также многодетные семьи», — уточняют в пресс-службе «Отбасы банка».

Чтобы стать претендентом на участие в программе, семье необходимо сделать первоначальный взнос — 10% от стоимости жилья. Срок ипотеки ограничивается 18 годами.

На реализацию программы выделено 50 млрд тенге. Заявку на ипотеку можно будет отправить электронно на сайте банка.

Напомним, что если приобретаемое жилье находится в Нур-Султане, Алматы, Актау, Атырау и Шымкенте, то максимальная сумма займа — 15 млн тенге. Покупка квартиры или дома в остальных городах ограничивается 10 млн тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.