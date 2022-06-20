Стартует прием заявок на ипотеку под 2%. Срок подачи документов ограничен

Казахстанцы смогут претендовать на приобретение жилья под 2% годовых уже с 20 июня
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Однако подать заявление они могут в течение всего одного месяца, передает Экспресс К.
Заявки от претендентов на ипотечный заем будут приниматься до 19 июля. Возможность оформить ипотеку под самый низкий процент в стране предоставляет государственная программа «Бақытты отбасы».
Заветные квадратные метры могут быть как жильем в новостройке, так и квартирой на вторичном рынке и даже частным домом.
«Важно, чтобы претенденты были очередниками МИО. Претентами могут стать три категории граждан: неполные семьи, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, а также многодетные семьи», — уточняют в пресс-службе «Отбасы банка».
Чтобы стать претендентом на участие в программе, семье необходимо сделать первоначальный взнос — 10% от стоимости жилья. Срок ипотеки ограничивается 18 годами.
На реализацию программы выделено 50 млрд тенге. Заявку на ипотеку можно будет отправить электронно на сайте банка.
Напомним, что если приобретаемое жилье находится в Нур-Султане, Алматы, Актау, Атырау и Шымкенте, то максимальная сумма займа — 15 млн тенге. Покупка квартиры или дома в остальных городах ограничивается 10 млн тенге.
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