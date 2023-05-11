Стояла на проезжей части. Пенсионерка погибла в результате аварии в Костанайской области

ДТП случилось 8 мая, около 23.00 часов, на 91 километре автодороги «Костанай-Аулиеколь-Сурган». Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Вблизи села Койбагор, 34-летний водитель автомашины марки «Ravon-Nexia R3», двигаясь в направлении Костаная, допустил наезд на стоящую на проезжей части 68-летнюю женщину, которая скончалась в районной больнице от полученных травм.

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Всего с начала года зарегистрировано 100 ДТП, в которых погибло 20 человек и 135 получили травмы.

В целях профилактики ДТП на территории области по инициативе ДТП было организовано и проведено 9 профилактических мероприятия, выявлено и привлечено более 44 тыс. нарушений ПДД.

В том числе задержано и привлечено к ответственности 455 водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также 53 лица за управление автомобилем, будучи лишенными, права управления транспортными средствами.

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