Стол, кровать, холодильник. Стало известно, на что конкретно выдадут дополнительные деньги пострадавшим от паводка

В Правительстве разъяснили механизмы оказания дополнительной помощи пострадавшим в результате паводков.

Правительством принято решение по оказанию дополнительной помощи жителям, пострадавшим в результате паводков по возмещению домашних предметов. Это холодильник, плита для приготовления пищи, стол, стул, кровать, стиральная машина, телевизор или радио, а также средства водоснабжения и отопления. Возмещение будет проводиться на основе решения соответствующей Комиссии при акиматах на местах. Будет возмещаться имущество пострадавших в размере не превышающем 150 МРП.

Читайте также: Собственников дач обеспечат жильем. Стали известны дополнительные механизмы для пострадавших от паводка «Жители смогут получить в зависимости от характера повреждений имущества: кто-то 150 МРП, кто-то 50 или 80 МРП и т.д. Прошу не путать с единоразовой выплатой в 100 МРП, которую выплачивают всем пострадавшим от паводков семьям», – подчеркнул вице-министр по ЧС Бауыржан Сыздыков.

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