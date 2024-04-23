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Стол, кровать, холодильник. Стало известно, на что конкретно выдадут дополнительные деньги пострадавшим от паводка

Фотография для новости Стол, кровать, холодильник. Стало известно, на что конкретно выдадут дополнительные деньги пострадавшим от паводка

Кадр из видео

В Правительстве разъяснили механизмы оказания дополнительной помощи пострадавшим в результате паводков.

Правительством принято решение по оказанию дополнительной помощи жителям, пострадавшим в результате паводков по возмещению домашних предметов. Это холодильник, плита для приготовления пищи, стол, стул, кровать, стиральная машина, телевизор или радио, а также средства водоснабжения и отопления. Возмещение будет проводиться на основе решения соответствующей Комиссии при акиматах на местах. Будет возмещаться имущество пострадавших в размере не превышающем 150 МРП.

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«Жители смогут получить в зависимости от характера повреждений имущества: кто-то 150 МРП, кто-то 50 или 80 МРП и т.д. Прошу не путать с единоразовой выплатой в 100 МРП, которую выплачивают всем пострадавшим от паводков семьям», – подчеркнул вице-министр по ЧС Бауыржан Сыздыков.

 

 

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