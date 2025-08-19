В Костанае с каждым днем становится все больше жертв интернет-мошенников. С начала года общая сумма ущерба превысила 1 млрд 200 млн тенге, и это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Аферисты продолжают притворяться представителями коммунальных служб, операторами сотовой связи и банков.

Согласно статистике полицейских, больше всего уловкам мошенников подвержены граждане после 45 лет. Однако, не мало фактов, когда обманывали и молодежь от 18 до 30. В общем с начала года зарегистрировано 584 факта интернет преступления. Кстати, к списку распространённых схем, также прибавились инвестиционные предложения через сайты купли-продажи.

Читайте также: Даже после разговора с полицейскими пенсионерка все равно не верила стражам порядка и была уверена, что заработает, как ей и обещали обманщики.

потеряли больше денег. Представляете, да? 1 млрд 200 млн. Понятно, суммы называются 5-6 млн. Это же не бизнесмены, я так понимаю. Простые люди, в основном. Сбережения какие-то имеют, квартиры продают, копят для детей, для внуков, и расстаются с этими деньгами. Правильно, профилактическая работа у нас проводится, мы в СМИ даем, брошюры, на рекламных табло это все выходит. А все равно рост идет. Все время ухищряются. Раньше были примитивные допустим, мошеннические действия, а сегодня видите, уже по-другому пошли. Сейчас век цифровизации. Все завязано на телефоне, все банковские карты и тд. И люди, конечно, прощаются с деньгами, в первую очередь, из-за телефонов, звонков. Когда сообщают и тд. Это вообще, конечно, бич современности»,- отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

