Странная гибель 6-летних близнецов в Рудном. Новые подробности

В прокуратуре Костанайской области рассказали, как проходит расследование по факту отравления детей в Рудном, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ответе прокуратуры региона на запрос корреспондента Tengrinews.kz сообщается, что в рамках расследования по делу о смерти 6-летних братьев-близнецов проведены судебно-медицинские экспертизы. По результатам, причиной смерти близнецов явился диффузный отек головного мозга, развившийся в результате острого отравления неясной этиологии.

Из-за отсутствия высокочувствительного оборудования идентифицировать вещество, вызвавшее отравление детей, пока не представляется возможным. Поэтому экспертизу проводили в институте судебной медицинской экспертизы РФ, отметили в прокуратуре Костанайской области.

«В настоящее время поступили заключения российских экспертов, которыми установлена причина смерти малолетних детей, однако ввиду необходимости выяснения ряда уточняющих вопросов, касающихся выводов полученных экспертиз, в целях обеспечения всестороннего и объективного расследования, возникла необходимость в производстве следственных действий на территории Российской Федерации, в том числе допроса экспертов. В этой связи следователем управления полиции Рудного, на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, направлено международное поручение об оказании правовой помощи компетентным органам Российской Федерации», — сообщили в прокуратуре Костанайской области.

Поэтому 6 декабря 2023 года сроки досудебного расследования по делу были прерваны. Ссылаясь на интересы следствия, в прокуратуре Костанайской области сообщили, что не могут разглашать результаты проведенной экспертизы в России. Круг подозреваемых лиц будет определен по итогам проведения необходимых следственных действий, добавили в ведомстве.

Напомним, что вечером 13 октября 2022 года шестилетние братья были найдены мертвыми в квартире, где они проживали с мамой и старшим братом. Их обнаружила мать, когда вернулась из магазина. Еще 12 октября дети поступали на скорой в больницу. При поступлении у детей 2016 года рождения были жалобы на слабость в нижних конечностях, пошатывание, сонливость эмоциональную нестабильность. Размещены в отделение. Проведена инфузионная терапия. Выписаны с улучшением по настоянию мамы. При выписке дети находились в удовлетворительном состоянии, играли. Выписаны утром. Смерть наступила в тот же день спустя 12 часов после выписки.

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