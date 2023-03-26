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Стройка новых микрорайонов на месте частных домов. Обсуждение состоится в Костанае 27 марта

Информация размещена на сайте управления строительства, архитектуры и градостроительства Костанайской области.

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В соответствии со статьей 13 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», СН РК «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан», ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» организовывает публичные слушания по общественному обсуждению градостроительных проектов (разработчик проекта ТОО Проектный институт «Казгипроград» 1, г.Алматы).

Слушания состоятся по адресу: г. Костанай, городская школа детского творчества (бывший Дворец пионеров), ул. Алтынсарина, 109, Большой зал, 1 этаж.

«Проект детальной планировки микрорайона «Арай» города Костаная» (в границах ул. Набережная, в границах пр. Аль-Фараби-ул.Каирбекова-пр.Тәуелсіздік-пр.Абая-ул. Пушкина) – 27 марта 2023 года, с 10.00 до 12.00 часов.

«Проект детальной планировки микрорайона «Керемет» города Костаная» (в границах ул. Алтынсарина-ул. Хакимжановой-ул. Жамбыла-пр. Абая-ул. Сибирская) – 27 марта 2023 года, с 15.00 до 17.00 часов.

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