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Студенты некоторых курсов могут начать обучение не с 1 сентября

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Для студентов некоторых курсов учебный год может начаться не с 1 сентября, а позже. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев, передает zakon.kz.

По словам Ергалиева, для минимизации скопления студентов будет использован каскадный метод.

То есть, учебный год начнется в зависимости от курса обучения. Например, для обучающихся 3-4 курсов с 1 сентября, а для 1-2 курсов и магистрантов в течение сентября, но не позднее 30 сентября согласно утвержденному академическому календарю, — сказал он.

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Кроме того, планируется установление скользящего графика расписаний занятий.

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