В каких случаях в костанайских школах будет шестидневка, рассказали в управлении образования

Состоялся брифинг с участием руководства управления образования Костанайской области и главного санитарного врача региона об организации нового учебного года.

Через несколько дней в традиционном формате с соблюдением санитарно — эпидемиологических мер для школьников области начнется новый учебный год.

В соответствии с постановлением главного санитарного врача РК к работе в штатном режиме приступят 802 организации образования области, среди которых 710 государственных: 477 школ, 122 детских сада, 25 колледжей, 24 организации специального образования.

Впервые переступят порог школы 11 884 первоклассников. Для них пройдут торжественные линейки на свежем воздухе с соблюдением социальной дистанции. В ходе линейки первоклассником будут вручены «Эліппе» и «Буквари». Для учащихся 2-11 классов пройдут классные часы, посвященные 30-летию Независимости Республики Казахстан и 180-летию нашего земляка, великого педагога и просветителя Ибрая Алтынсарина. Всего в области сядут за парты около 110 тысяч школьников.

«Отмечу несколько важных моментов. В новом учебном году продолжительность уроков составит 45 минут. В школах продолжает действовать пятидневная рабочая неделя. Вместе с тем, в отдельных случаях, при большой перегруженности школы и невозможности организовать занятия с учетом всех требований, допустимо использование шестого учебного дня, субботы.

Также школы в зависимости от собственных возможностей, исходя из конкретных условий, могут ряд предметов проводить в дистанционном формате. Это такие предметы, как «Музыка», «Художественный труд», «Информатика», «Основа права», «Графика и проектирование», «Основы предпринимательства и бизнеса»», — отметила руководитель управления образования Зауре Байменова.

Многих родителей волнует вопрос школьной формы. В новом учебном году наряду со школьной формой, в зависимости от возможностей семьи, учащиеся могут ходить в школу в одежде делового, классического стиля.

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