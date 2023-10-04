Суд Костаная наказал водителя, который сбил несовершеннолетнего и оставил место ДТП

Как сообщает пресс-служба областного суда, 22 сентября в Костанае водитель автомобиля марки «Газ 3302», следуя по улице Уральская, в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на несовершеннолетнего И.

После аварии водитель оставил место ДТП. В результате наезда потерпевшему причинен лёгкий вред здоровью.

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«Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям города Костаная правонарушитель признан виновным за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения с причинением потерпевшему вреда здоровью, оставление места ДТП и подвергнут административному взысканию в виде административного ареста сроком на 20 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 8 лет», — говорится в сообщении суда.

Постановление суда в законную силу не вступило.

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