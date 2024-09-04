Суд наказал пенсионера, обматерившего детей в Костанае

Дело о мелком хулиганстве рассмотрел специализированный административный суд.

По информации Костанайского областного суда, 13 августа 72-летний мужчина, в общественном месте, выражался нецензурной бранью в адрес несовершеннолетних, проявив, таким образом, неуважение к окружающим, и нарушив общественный порядок и спокойствие физических лиц. В данном случае подсудимый вину в совершении административного правонарушения признал полностью.

Читайте также: Отчима, избившего ребёнка, наказал суд Костанайской области

Постановлением суда он признан виновным в совершении мелкого хулиганства и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 20 МРП, почти на 74 тысячи. Однако, сумма взыскания для него, была снижена на 30%.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.