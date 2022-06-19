Суд оправдал жениха, ударившего невесту во время свадьбы

Жених, поднявший руку на свою избранницу во время торжества, избежал наказания.

Молодой человек отделался извинениями.

Суд Узбекистана не стал наказывать парня, ударившего свою невесту на глазах у гостей. Причиной такого решения послужил отказ от претензий со стороны девушки, передает Экспресс К со ссылкой на «Газета.uz».

Жених из Узунского района Сурхандарьинской области принес извинения невесте, которую он ударил на их свадьбе.

Я не сдержался, и моя рука полетела. Недопонимание было разрешено, и свадьба продолжилась. Я извинился перед невестой. Больше такого не повторится, — заявил супруг.

Слова молодого человека подтвердила его теща. Она сообщила, что ранее извинения принесли и родственники жениха, после чего свадьба продолжилась.

По словам матери девушки, сейчас в семейной жизни ее дочери все хорошо.

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