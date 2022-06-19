Суд оправдал жениха, ударившего невесту во время свадьбы

Жених, поднявший руку на свою избранницу во время торжества, избежал наказания.
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Молодой человек отделался извинениями.
Суд Узбекистана не стал наказывать парня, ударившего свою невесту на глазах у гостей. Причиной такого решения послужил отказ от претензий со стороны девушки, передает Экспресс К со ссылкой на «Газета.uz».
Жених из Узунского района Сурхандарьинской области принес извинения невесте, которую он ударил на их свадьбе.
Я не сдержался, и моя рука полетела. Недопонимание было разрешено, и свадьба продолжилась. Я извинился перед невестой. Больше такого не повторится,
Слова молодого человека подтвердила его теща. Она сообщила, что ранее извинения принесли и родственники жениха, после чего свадьба продолжилась.
По словам матери девушки, сейчас в семейной жизни ее дочери все хорошо.
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