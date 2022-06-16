Жених ударил невесту на свадьбе: появились подробности резонансного видео

В Узбекистане жених ударил невесту на свадьбе, разозлившись из-за ее победы в игровом конкурсе. Видео распространилось в социальных сетях, передает Tengrinews.kz со ссылкой на gazeta.uz.

На кадрах видно, как жених и невеста за праздничным столом разматывают на скорость веревочки. После победы невесты жених бьет ее по затылку.

По данным Государственного комитета семьи и женщин Узбекистана, инцидент произошел 6 июня на свадьбе Р. Х. (1997 года рождения) и А. Д. (2003) в махалле Толтугай Узунского района Сурхандарьинской области. Празднование проходило в доме жениха. В рамках торжества проходил конкурс с конфетами, которые нужно было открывать на скорость. Невеста победила, но ее новоявленный супруг не оценил этого и ударил девушку по голове.

ОВД Узунского района расследовал инцидент и провел «профилактическую беседу» с женихом и невестой и их родителями, сообщили в комитете.



Фото с сайта gazeta.uz

«Действия гражданина Р. Х. задокументированы в связи с наличием состава преступления, а собранные документы направлены в Узунский районный суд по уголовным делам», — отметили в комитете.

По данным источника издания, в отношении мужчины открыто административное дело по статье 183 Кодекса об административной ответственности («Мелкое хулиганство» влечет наложение штрафа от 3 до 5 базовых расчетных величин или административный арест до 15 суток).

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