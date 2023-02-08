Судом наказана женщина, въехавшая в патрульную машину в Костанайской области

30 января в Карабалыкском районе женщина-водитель, управляя своим автомобилем по автодороге «Екатеринбург – Алматы», выбрав неверную скорость движения и, не учитывая дорожные и метеорологические условия, не справилась с управлением, вследствие чего совершила наезд на припаркованную возле поста «Рубеж» патрульную автомашину. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В результате ДТП причинен ущерб ГУ «Департамент полиции Костанайской области».

В суде водитель вину признала полностью и ходатайствовала о наложении взыскания в виде штрафа. Представитель потерпевшего ГУ поддержал ходатайство.

С учетом признания вины, раскаяния в содеянном правонарушении, а также ходатайств обеих сторон о наложении взыскания в виде штрафа суд подверг водителя взысканию в виде штрафа в размере 20 МРП или 69 000 тенге.

На основании ст.829-11 ч.2 КоАП сумма штрафа снижена на 30%.

Напомним, ранее сообщалось, что женщина въехала в патрульную машину, уснув за рулём.

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