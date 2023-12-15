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Сумма изменится. Казахстанские работодатели продолжат отчислять за работника на ОСМС от их зарплаты

Фотография для новостиСумма изменится. Казахстанские работодатели продолжат отчислять за работника на ОСМС от их зарплаты

pixabay.com

Как пояснили в фонде социального медстрахования Костанайской области, размеры взносов и отчислений от работодателя за работника на ОСМС в новом году останутся без изменений. И сейчас, и с января — это 3% от размера заработной платы.

Однако в связи с увеличением базового финансового показателя, а это МЗП, суммы взносов изменятся.

«Допустим, работодатель должен оплачивать 3 процента от заработной платы. При этом ежемесячный доход не должен превышать 10 МЗП, то есть 800 тыс. тенге, то есть максимально возможная сумма отчисления работодателем составит 25 500 тенге в месяц», — говорит директор фонда обязательного социального медстрахования по Костанайской области Батырбек Нургалиев.

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Эти проценты не удерживаются из зарплаты работника, работодатель их оплачивает за счёт предприятия. Сами же наёмные работники и те, кто оказывает услуги на основе договоров, делают взносы на ОСМС в размере 2% от своего ежемесячного дохода. Но максимально возможный взнос работника в месяц не должен превышать 17 000 тенге, так как вновь изменится размер МЗП. Работникам, у которых две и более работы, нужно быть внимательней.

«Допустим, сотрудник имеет оклад в 600 тыс. тенге отдельно оказывает услуги по договору и получает за это 350 тыс., по основной работе будет удерживаться от дохода 600 тыс. тенге 2 процента — это 12 тыс. тенге, на втором удерживается лишь оставшаяся часть», — сказал Нургалиев.

Для того, чтобы второй работодатель правильно рассчитал размер взноса, работник должен предоставить ему справку с первого места работы о перечислениях. Иначе со второго места работы взносы будут удержаны в полном размере

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