Сумма изменится. Казахстанские работодатели продолжат отчислять за работника на ОСМС от их зарплаты

Как пояснили в фонде социального медстрахования Костанайской области, размеры взносов и отчислений от работодателя за работника на ОСМС в новом году останутся без изменений. И сейчас, и с января — это 3% от размера заработной платы.

Однако в связи с увеличением базового финансового показателя, а это МЗП, суммы взносов изменятся.

«Допустим, работодатель должен оплачивать 3 процента от заработной платы. При этом ежемесячный доход не должен превышать 10 МЗП, то есть 800 тыс. тенге, то есть максимально возможная сумма отчисления работодателем составит 25 500 тенге в месяц», — говорит директор фонда обязательного социального медстрахования по Костанайской области Батырбек Нургалиев.

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Эти проценты не удерживаются из зарплаты работника, работодатель их оплачивает за счёт предприятия. Сами же наёмные работники и те, кто оказывает услуги на основе договоров, делают взносы на ОСМС в размере 2% от своего ежемесячного дохода. Но максимально возможный взнос работника в месяц не должен превышать 17 000 тенге, так как вновь изменится размер МЗП. Работникам, у которых две и более работы, нужно быть внимательней.

«Допустим, сотрудник имеет оклад в 600 тыс. тенге отдельно оказывает услуги по договору и получает за это 350 тыс., по основной работе будет удерживаться от дохода 600 тыс. тенге 2 процента — это 12 тыс. тенге, на втором удерживается лишь оставшаяся часть», — сказал Нургалиев.

Для того, чтобы второй работодатель правильно рассчитал размер взноса, работник должен предоставить ему справку с первого места работы о перечислениях. Иначе со второго места работы взносы будут удержаны в полном размере

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