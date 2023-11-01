Супруги погибли от отравления газом в Костанайской области

О происшествии сообщил начальник ДЧС Костанайской области Кайрат Касым.

Трагедия произошла в селе Майском района имени Беимбета Майлина.

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«Случай произошел уже с отравлением от природного газа. Мужчина и женщина, также, были обнаружены в собственном доме. Причина была открытые конфорки печи на сжижением газе», — говорит Кайрат Касым.



Как отметил Кайрат Касым, обычно случаи отравления угарным и природным газами происходят в семьях с асоциальным образом жизни. Но, вышеописанные случаи, произошли во вполне благополучных семьях.

Сотрудники ДЧС и акиматов уже не первый год за счет бюджета и спонсоров устанавливают в домах людей из социально уязвимых слоёв населения датчики дыма и газа. А главам обеспеченных семейств, считает начальник ДЧС, о безопасности необходимо позаботиться самостоятельно, тем более, что приборы для определения примесей в воздухе, есть в свободной продаже по доступным ценам

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