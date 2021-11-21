«Свадьбы можно, а корпоративы – нет». Ресторанный бизнес против бессмысленных запретов

Шоумены, артисты, владельцы и работники ресторанов опять не смогут заработать, если новогодние корпоративы запретят, передает informburo.kz

Жители Алматы обсуждают запрет на корпоративы: многие не поддерживают это решение главного санитарного врача города Жандарбека Бекшина. По его словам, такое решение принято , чтобы предотвратить распространение вируса. Но горожане считают его бессмысленным. Особенно болезненно отреагировали представители той-индустрии. Ведь выходит, что шоумены, артисты, владельцы и работники ресторанов опять не смогут заработать, сообщает «31 канал».

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Журналисты спросили горожан, что они думают о запретах. Люди назвали подобные ограничения непонятными и бессмысленными. Ведь массовые мероприятия с ограничениями по количеству гостей разрешены, там более вход в них разрешён только для «зелёных».

Собственник ресторана Мадина Моминбекова уже запланировала новогоднюю программу и забронировала артистов. Внесла предоплату и начала приглашать гостей. А теперь бизнесвумен боится, что убытки заведения увеличатся и она не сможет расплатиться.

«У предпринимателей есть свои обязательства. Это аренда, коммунальные платежи, коммунальные услуги, обязательства перед поставщиками и перед персоналом. Поэтому декабрь у рестораторов – это один из месяцев, когда есть возможность заработать, и мы можем закрыть предыдущие долги. Но этот запрет лишает нас такой возможности», – говорит она.

Предприниматели предполагают, что некоторые рестораны, несмотря на запрет, будут проводить корпоративы, и в случае чего оплатят штраф мониторинговым группам.

В санэпидслужбе пока не пояснили, как будут проходить проверки. В прошлом году Жандарбек Бекшин обещал проверять заведения вместе с работниками ДЧС, у которых есть специальные приспособления, чтобы открыть запертые изнутри двери. В этот раз обещают дать алгоритм в ближайшее время.

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