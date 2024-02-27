Таксист, чтобы спасти свою жизнь, врезался в патрульную машину. Суд начался в Костанае

Как молодому рудненскому таксисту удалось избежать в Костанае получения ранений и ограбления, мы рассказывали ранее. В январе этого года один из его пассажиров, ночью, по дороге в областной центр, приставил ему к горлу нож, потребовал деньги, и вывезти его с товарищем за пределы региона. К счастью, таксист увидел полицейских, и привлек их внимание, для чего ему пришлось повредить и свой, и патрульный автомобили.

Нападавшего человека, который выбежал из машины, и выбросил нож в снег, задержали, но сейчас 33-летний рудничанин Арман Туртаев, находится на свободе, и сам прибыл в костанайский суд №2, где слушается его дело.

«Умышлено, из корыстных побуждений, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с целью открытого хищения чужого имущества, Туртаев, сидя на заднем сиденье вышеуказанной машины, + приставив нож к шее потерпевшего Уралова, начал требовать от последнего денежные средства в размере 20 тысяч тенге», — сказала государственный обвинитель Балжан Муканова.

Туртаеву предъявлено обвинение только в покушении на грабеж, путем угрозы применения насилия неопасного для жизни и здоровья потерпевшего. Подсудимый вину признал, но, вместе с защитником, подал суду несколько ходатайств. Мужчина сейчас официально нигде не работает.

«Почему не работает? Потому, что осуществляет уход за ребенком инвалидом. Родители, с которыми он проживает, не являются пенсионерами, это работающие мама предпенсионного возраста, и отец. Ребенок с ДЦП, он требует постоянного ухода», — сказала адвокат Батен Хасенова.

Туртаев заявил, что возместил ущерб полиции, заплатил за ремонт бампера патрульного автомобиля, что обошлось в 255 тысяч тенге. Теперь у него есть предложение к сотрудникам прокуратуры.

«О заключении процессуального соглашения, на основании статьи 619 уголовно-процессуального Кодекса, в связи с тем, что мой подзащитный признает полностью свою вину, материалов дела не оспаривает», — сказала адвокат подсудимого.

За покушение на грабеж, с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, Туртаеву грозит ограничение, или лишение свободы на срок от трех до семи лет, возможно, с конфискацией имущества. Заключение соглашения может наказание значительно смягчить. На решение вопроса суд отвел сторонам процесса неделю. Но для этого необходимо и согласие потерпевшего, которому пока, как выяснилось, ущерб подсудимый не возместил.

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