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Таможенные пошлины на импорт авто не увеличились — КГД

interfax.ru

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Ставки ввозных таможенных пошлин на автомобили не увеличивались. Об этом заявили в Комитете госдоходов Министерства финансов, передает Tengrinews.kz.

В соцсетях распространяется информация, что якобы увеличились ставки пошлин при растаможивании автомобилей, ввезенных на территорию Казахстана.

«Комитет госдоходов официально опровергает эту информацию. Ставки таможенных пошлин устанавливаются Евразийской экономической комиссией, и данные ставки являются обязательными для Казахстана.

Также следует учесть, что утилизационный сбор и таможенная пошлина различны по своей природе и не могут заменять друг друга. Разработка ставок таможенных пошлин в Казахстане относится к компетенции Министерства торговли и интеграции, а утверждение ставок утильсбора относится к компетенции Министерства индустрии и инфраструктурного развития», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что ставки пошлин на легковые авто в 2022 году остались неизменными.

«Напротив, предоставлена льгота по освобождению от 15 процентов ставки пошлины на электромобили в случае представления соответствующих документов, определяемых Министерством индустрии и инфраструктурного развития.

Также на отдельные категории чувствительных товаров, таких как сырье и материалы для производства готовой продукции (фармация, пищевая промышленность), также введена нулевая процентная ставка ввозной таможенной пошлины», — добавили в комитете.

Как заявили в КГД, таможенная стоимость товаров определяется Таможенным кодексом и решением коллегии Евразийской экономической комиссии.

«При покупке автомобилей гражданам рекомендуется проводить таможенную очистку путем обращения в территориальные органы госдоходов. В случае наличия фактов неправомерных действий и других оснований для обжалования можно обращаться на короткий номер 14-14 или 8-7172-71-81-71», — подчеркнули в ведомстве.

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