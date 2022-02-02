Техники и денег хватает, но нам не дают работать! — подрядчики об очистке Костаная от снега

Из года в год плохо очищенные от снега улицы, вызывают у костанайцев немало недовольств. Город сегодня обслуживают пять подрядных организаций, а сам Костанай разделен на 6 условных частей. И у каждой из компаний имеется достаточное количество техники, но в чем тогда проблема и почему дороги так и остаются в снегу? Корреспондент alau.kz встретился с руководителями обслуживающих коммунальных предприятий, чтобы разобраться в проблеме.

Зимний период для костанайцев нередко проблемный. Из-за обильных осадков на улицах города появляется горы снега, но убирать его коммунальщики не спешат. Жалоб от жителей на этот счет поступает немало. В отделе ЖКХ акимата г.Костанай две недели назад, после очередного обильного снегопада рассказали, что у всех подрядных организаций, а их в городе сегодня пять, имеется достаточное количество техники, и все подрядчики работают на полную мощность. Но, у самих обслуживающих организаций есть своя точка зрения на ситуацию. Они считают, что многих жалоб жителей можно было бы избежать, если бы акимат выстроил работу с ними по-иному.

«Южная часть города составляет порядка 8000 кв.м. Как нам сейчас дают задания? Из 30-40 улиц нам дают задание, чтобы мы убирали 3-4 улицы. А остальные, чтобы мы к ним не прикасались. Понимаете? Техники и людей всего у нас хватает. Проблема первая — это бюджет, вторая — нас загоняют в определенные рамки. Нам не дают работу, даже здесь, все директора подрядных организаций, коль он шел на этот конкурс он рассчитывал свои силы. Но, если нам будут искусственно будут создавать проблемы, то, естественно, мы будем плохими, а сути и правды население не знает»,- говорит директор ТОО «АБЗ+» Николай Лобанов.

«Люди прекрасно понимают, что если им положили асфальт, значит должны и чистить соответственно. Ему без разницы, кто живет в центре, кто живет в Дружбе, а кто в Костанай-2. Положили — есть благо, территория, городская черта. Нам руководство ЖКХ утверждает — у нас сначала первая категория, потом вторая, и третья. А эти люди когда? Людей делят, а так нельзя. Люди все одинаковые. Как можно взять и поделить»? — задается вопросом директор ТОО «Конгламерат» Роман Канава.

А центральную часть города уже много лет обслуживает компания «Таза жол» у них 17 единиц техники и 50 человек на ручной очистке. Но из-за того, что задания от ЖКХ поступают только на несколько участков, техника вынуждена простаивать, а это, по словам директора ТОО «Таза жол» Гульжан Айтеновой отражается на заработной плате ее сотрудников.

«Мне дают задание, Абая, Тарана, Бородина. А на другие участки мне говорят: «Потом… потом…успеем». Но, я тоже должна это убирать же. В этом году, год начался Абая и Тарана уберете, больше вы ничего не убираете. Они то дают работать, то не дают. Вот вчера только говорю: «Давайте подметем». Они сказали мне: «Не надо»,- рассказала директор ТОО «Таза жол» Гульжан Айтенова.

Формат текущего содержания дорог в 2022 году решили изменить, сейчас город разделен на 6 частей, но, чтобы улучшить качество работы организаций, город разделят на восемь частей, а количество подрядных увеличат. Но, по мнению депутата городского маслихата Евгения Сотникова, «чистота улиц не зависит от того на сколько секторов поделят город».

«В первую очередь, надо подумать о том, что на 8, 6, 15 частей города поделили, на 28. Вообще без разницы. От лица народа, им вообще без разницы сколько их будет, главное, чтобы у нас каждый год были чистые улицы. С этим вопросом мы обратились и в отдел ЖКХ и к подрядным организациям»,- высказал свое мнение депутат городского маслихата Евгений Сотников.

Мы направили запрос в городской акимат, и надеемся в ближайшее время услышать ответ от отдела ЖКХ на высказанные претензии подрядных организаций.

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