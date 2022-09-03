Тела двоих человек обнаружены под завалами «Оружейного магазина» в Костанае

3 сентября в 11:20 на проспекте Н.Назарбаева 115, произошел пожар магазина «Оружейная палата» по пр.Назарбаева, далее огонь перекинулся на СТО «ЮГ»на здание магазина автозапчастей, столовой, огнем охвачены три двухэтажных коттеджа и сарай. Также повреждены 6 автомобилей. Общая площадь пожара 2500 квадратных метров.
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Как сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области, в подвал оружейного магазина из-за детонации боеприпасов сложно было войти. Для разведки на наличие пострадавших личный состав оснастили бронежилетами и щитами.
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«В ходе тушения пожара в городскую больницу был госпитализирован директор магазина 1981 г.р. У него 50% ожогов. Он в тяжелом состоянии. Также под завалами обнаружены два тела мужчин 35 и 20 лет, — сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
Локализация пожара: 14:29 Ликвидация пожара: 18:42
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