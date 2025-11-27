24 ноября 2025. Компания Tele2 объявила о пересмотре цен на тарифные планы с 25 декабря 2025 года. Об этом сообщается на сайте оператора. Там поясняют, что мера вынужденная и связана с ростом затрат на развитие и модернизацию сетей, их обслуживание, а также с изменениями в налоговом законодательстве.
Что меняется для абонентов
По ряду тарифов будет скорректирована абонплата и увеличен объём включённых услуг.
Зачем это делается
В Tele2 подчёркивают, что изменение абонплаты позволит поддерживать стабильность сервисов и дальше повышать качество связи на фоне растущего трафика и расходов на инфраструктуру.
Справка об операторе
Сеть Tele2 охватывает 96% населённых пунктов Казахстана.
Ранее компания «Билайн» сообщила о повышении тарифов.
Заболеваемость взлетела в 1,6 раза: что происходит с ОРВИ в Костанайской области
Новая сумма на связь. Компания "Билайн" обратилась к казахстанцам из-за повышения тарифов
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.