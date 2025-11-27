24 ноября 2025. Компания Tele2 объявила о пересмотре цен на тарифные планы с 25 декабря 2025 года. Об этом сообщается на сайте оператора. Там поясняют, что мера вынужденная и связана с ростом затрат на развитие и модернизацию сетей, их обслуживание, а также с изменениями в налоговом законодательстве.

Что меняется для абонентов

По ряду тарифов будет скорректирована абонплата и увеличен объём включённых услуг.

Зачем это делается

В Tele2 подчёркивают, что изменение абонплаты позволит поддерживать стабильность сервисов и дальше повышать качество связи на фоне растущего трафика и расходов на инфраструктуру.

Справка об операторе

Сеть Tele2 охватывает 96% населённых пунктов Казахстана.

Ранее компания «Билайн» сообщила о повышении тарифов.