Тело девочки обнаружили с помощью дрона- ДП Костанайской области

Девочку обнаружили помощью дрона, на место прибыл старший лейтенант Самат Ещанов, который вместе с волонтёром Дамиром Бектургановым обнаружили тело в искусственном водоёме.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков прокомментировал ситуацию.

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