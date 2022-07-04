USD 464.16
EUR 484.68
RUB 8.42
kk ru en
  1. Home
  2. Новости из регионов
  3. Тело младенца нашли в мусорном контейнере

Тело младенца нашли в мусорном контейнере

Фото из открытых источников

Новость о находке сообщила местная общественница Сандугаш Дуйсенова утром 4 июля.

Тело новорожденного ребенка нашли в мусорном контейнере в Талдыкоргане, передает  Tengrinews.kz.

Позже информацию подтвердили в Департаменте полиции Алматинской области.

«В 07.00 часов дворник обнаружил тело, позвонил в 102. Сотрудники полиции увезли ребенка в морг, это девочка, завернута была в белое полотенце», — сообщили в пресс-службе ДП.

Подробности инцидента выясняются.

Напомним, в апреле в Костанае мужчина обнаружил пакет, в котором находился новорожденный ребенок без признаков жизни.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Стали известны самые популярные имена в июне
Следующая новость

Для тех, у кого есть ипотека, запущен пилотный проект