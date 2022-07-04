Тело младенца нашли в мусорном контейнере

Новость о находке сообщила местная общественница Сандугаш Дуйсенова утром 4 июля.

Тело новорожденного ребенка нашли в мусорном контейнере в Талдыкоргане, передает Tengrinews.kz.

Позже информацию подтвердили в Департаменте полиции Алматинской области.

«В 07.00 часов дворник обнаружил тело, позвонил в 102. Сотрудники полиции увезли ребенка в морг, это девочка, завернута была в белое полотенце», — сообщили в пресс-службе ДП.

Подробности инцидента выясняются.

Напомним, в апреле в Костанае мужчина обнаружил пакет, в котором находился новорожденный ребенок без признаков жизни.