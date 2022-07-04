Тело младенца нашли в мусорном контейнере

Фото из открытых источников
Новость о находке сообщила местная общественница Сандугаш Дуйсенова утром 4 июля.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Тело новорожденного ребенка нашли в мусорном контейнере в Талдыкоргане, передает Tengrinews.kz.
Позже информацию подтвердили в Департаменте полиции Алматинской области.
«В 07.00 часов дворник обнаружил тело, позвонил в 102. Сотрудники полиции увезли ребенка в морг, это девочка, завернута была в белое полотенце», — сообщили в пресс-службе ДП.
Подробности инцидента выясняются.
Напомним, в апреле в Костанае мужчина обнаружил пакет, в котором находился новорожденный ребенок без признаков жизни.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: