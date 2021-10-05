Тело вёз на велосипеде. Подозреваемым в убийстве мужчины оказался охранник дачного общества

Сотрудниками криминальной полиции ДП Костанайской области раскрыто особо тяжкое преступление — убийство. Первого октября в южный отдел полиции поступило заявление от 66-летней женщины, которая проживает на территории дачного общества «Краснопартизанское», о пропаже её сына.

45-летний мужчина, который жил вместе с матерью, ушел за пять дней до этого, и на связь не выходил. По данному факту полиция начала розыскные мероприятия.

«Было возбуждено уголовное дело. Провели все необходимые следственно-оперативные мероприятия, и 4 октября мы задержали преступника, который сознался в совершении убийства, показал все обстоятельства. Причиной явилась обыкновенная ссора между мужчинами», — рассказал подробности и.о.начальника ДП Костанайской области Кайрат Дюсембеков.

34-летний костанаец, охранник данного дачного общества, как выяснилось, до смерти избил потерпевшего. Потом, завернул его в покрывало, погрузил на велосипед, и провез тело несколько сотен метров к реке, где опустил в Тобол, и придавил камнями. Назначен ряд экспертиз.

«В состоянии алкогольного — не алкогольного, — это даёт гистология, — это дней 20. Первоначальный диагноз есть, у него переломы грудины, переломы рёбер, свода основания черепа. Вариантов подозревать кого-либо еще нет, потому, что во-первых, подозреваемый сам показал место, куда он спрятал труп. Второе: покрывало, в которое был завернут труп, принадлежит нашему подозреваемому», — сообщил Кайрат Дюсембеков.

В настоящее время подозреваемый мужчина арестован и водворен в изолятор временного содержания Костаная. Проводятся дальнейшие, необходимые следственные действия.

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