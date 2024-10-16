Прогноз погоды по Казахстану на 17-19 октября представили синоптики Казгидромета.
На большей части республики, с прохождением атмосферных фронтов, пройдут осадки.
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17 октября на юго-востоке в горных районах пройдут сильные осадки в виде дождя и снега. В западных регионах прогнозируются дожди.
18 октября пройдут сильные дожди, днем с грозой.
Лишь на северные регионы страны продолжит оказывать свое влияние холодный антициклон, который сохранит погоду без осадков, и обусловит повышение температуры воздуха.
По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром туман, в горных районах гололед.