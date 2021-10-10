Теплоснабжающие предприятия области будут работать в штатном режиме — ЖКХ

Информация по ограничению поставки природного газа крупным потребителям области.
5 октября в адрес акимата Костанайской области от «УМГ Костанай» АО «ИнтергазЦентральнаяАзия» поступило письмо касательно полученных результатов внутритрубной диагностики на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный», полученных 1 октября, в которых имеются критичные дефекты. В целях безопасного и бесперебойного газоснабжения Костанайской области в осенне-зимний период имеется необходимость в устранении вышеуказанных дефектов.
После чего КПФ АО «КазтрансГаз Аймак»,в адрес крупных потребителей природного газа направило уведомление, в то же время направлен пресс-релиз в социальные сети.
При этом обращение в адрес акимата Костанайской области от 5 октября информационное уведомление является некорректным».
Теплоснабжающие предприятия области будут работать в штатном режиме и данное отключение никак не повлияет на прохождение отопительного сезона в области.
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